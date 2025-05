Siparietto Gabbia-Leao: “Tranquillo, poi ci pensi”

Le dichiarazioni di Rafa Leao e Matteo Gabbia al termine del match. I due giocatori protagonisti a fine gara. Ecco le loro parole

Il Milan vince in rimonta e lo fa grazie a Rafa Leao, che torna decisivo, segnando il gol del pareggio e propiziando l’autorete di Frendrup. Così per la Lega Serie A è lui il migliore in campo della sfida contro il Genoa, valevole per la 35esima giornata. Vanno sottolineate, però, le grandissime parate di Mike Maignan nel corso del primo tempo.

A fine partita a parlare, però, è proprio Rafa Leao, in coppia con Matteo Gabbia. A prendere inizialmente la parole è proprio il difensore centrale, al quale viene chiesto come il Milan abbia avuto dell’ennesimo schiaffo per rialzarsi “Non sono d’accordo con la tua analisi – afferma Gabbia rivolgendosi al giornalista di DAZN -, ultimamente non è stato così. A Venezia abbiamo fatto noi il primo passo della partita, ad Udine anche. Chi entra dà sempre un grande contributo, è un lavoro di squadra che deve accompagnarci fino alla fine”.

Parla Rafa Leao: “Queste ultime partite sono fondamentali per fare più punti possibili. Il mister ha cambiato modulo e siamo più compatti. Tutti lavorano per il bene della squadra. Oggi chi è entrato ha fatto la differenza”.

Coppa Italia nei pensieri di Leao

Si parla poi della Coppa Italia – “Stai entrando in clima finale? Cerco sempre di aiutare la squadra. Se gioco titolare o parto dalla panchina provo ad aiutare la squadra. Poi questo qua – rivolgendosi a Gabbia, sorridendo – delle volte mi urla, mi dà sempre fiducia”.

Interviene così il difensore: “Tranquillo, alla finale di Coppa Italia poi ci pensi, prima c’è il match di venerdì”,

Troppe critiche a Rafa Leao, continua a rispondere Gabbia: “Non le deve ascoltare, è un giocatore fortissimo. Deve ascoltare il mister e tutti quelli che gli vogliono davvero bene e che vogliono che arrivi ad un livello ancora più alto. È un campione, ce lo coccoliamo e ci fa vincere le partite come stasera”

La finale di Coppa Italia cambia il giudizio sulla stagione? “Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, le somme poi si tirano a fine anno. Dobbiamo fare bene fino alla fine, poi vediamo quello che raccogliamo”.