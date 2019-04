CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Lucas Biglia in rossonero è incerto, considerando che il suo contratto scade a giugno 2020. Inoltre bisogna tenere presente il fattore anagrafico (33 anni) ed economico (3-3,5 milioni netti annui di ingaggio).

Il Milan potrebbe decidere di lasciar partire il giocatore nella prossima sessione estiva del calciomercato. I quasi 20 milioni investiti nel 2018 per acquistarlo dalla Lazio non si sono rivelati un grande affare. L’argentino ha sicuramente fatto un po’ di buone prestazioni nella scorsa stagione, ma non è stato un regista in grado di far compiere il salto di qualità necessario al centrocampo. In questa annata ci si è messo di mezzo pure un lungo infortunio ad ostacolarlo.

Calciomercato Milan, il Boca Juniors sogna Biglia

Vedremo quale sarà il futuro di Biglia in questi ultimi due mesi, poi il Milan valuterà se cederlo o tenerlo. Trattandosi di un giocatore non più giovanissimo, non sarà facile ricevere offerte particolarmente interessanti riguardanti il cartellino. Inoltre, lo stipendio percepito dall’ex Lazio è elevato.

Nelle ultime ore è rimbalzata dal Sud America un’indiscrezione inerente l’interesse del Boca Juniors per Biglia. L’edizione argentina di Fox Sports ha rivelato che gli Xeneizes stanno sognando un grande colpo per la prossima finestra estiva del calciomercato. E tra i giocatori nel mirino c’è anche il numero 21 del Milan.

Il sogno primario sarebbe Arturo Vidal, altro centrocampista di esperienza, che in passato aveva manifestato la volontà di giocare nel Boca Juniors. È in prestito al Barcellona dal Bayern Monaco e la sua permanenza in Spagna è tutt’altro che sicura. Nella squadra di Ernesto Valverde non è riuscito a imporsi e pertanto il suo futuro potrebbe essere altrove. Il club di Buenos Aires lo accoglierebbe volentieri, però bisogna vedere le cifre dell’eventuale operazione. Biglia può costare meno, anche se ha sicuramente caratteristiche molto diverse dal cileno ex Juventus.

Redazione MilanLive.it

