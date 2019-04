NEWS MILAN – Il Milan ha necessità di ritrovare la retta via, perduta nel derby pre-sosta, e mai recuperata sin qui. Una sconfitta contro la Sampdoria, e addirittura un pareggio-incubo con l’Udinese.

I prossimi impegni dei rossoneri sono parecchio ardui, e mettono seriamente in bilico la qualificazione alla prossima Champions League. Sabato pomeriggio, calcio d’inizio ore 18, si giocherà Juventus-Milan, anticipo della 31^ giornata. I bianconeri giocheranno la sfida d’andata dei quarti di Champions contro l’Ajax ad Amsterdam, e probabilmente Massimiliano Allegri opterà per concedere qualche turno di riposo ai giocatori più importanti. Intanto arrivano notizie positive per i bianconeri, che avranno a disposizione sia Mario Mandzukic che Paulo Dybala, quest’ultimo infortunatosi nel riscaldamento di Juve-Empoli di sabato scorso.

La contrattura al polpaccio è ormai guarita, anche se l’argentino aveva saltato la partita per precauzione, e nemmeno ieri contro il Cagliari ha preso parte al match. Per quanto riguarda il croato invece ha avuto un po’ di febbre in questi giorni, ma anche lui dovrebbe essere recuperato al 100%. Allegri recupererà anche Leonardo Spinazzola, recuperato dal problema al ginocchio, meno grave di quanto si pensasse. Se giocheranno tutti e tre sabato contro il Milan non è ancora noto, visto l’impegno europeo fondamentale. Nessun dubbio invece sull’assenza di Cristiano Ronaldo, che sta provando a recuperare per l’Ajax, dunque non ci sarà contro il Milan.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

