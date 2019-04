NEWS MILAN – Un punto in tre partite: ora scatta l’allarme in casa Milan. Perché dopo l’ennesimo passo falso concretizzatosi ieri, ora il Diavolo rischia anche il sorpasso della Lazio impegnata stasera in casa della SPAL e con la gara interna con l’Udinese ancora da recuperare.

Gennaro Gattuso, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha motivato così il motivo del clamoroso cambio di tendenza: “Le stiamo provando tutte, è un momento così e ci sta girando tutto storto, ma non dobbiamo mollare o arrenderci, bisogna toglierci di dosso la paura e sterzare subito. Ho visto una squadra molle, col freno a mano tirato mentalmente. Anche dal punto di vista fisico abbiamo fatto poco, nel secondo tempo eravamo sulle gambe e si è rischiato di perdere questa partita tanto quanto siamo andati vicini a vincerla. Sembravamo tutto meno che una squadra. Per questo non sono tranquillo”.

Il tecnico, tuttavia, predica calma e traccia il percorso per uscire da questa strettoia: “Gli alti e bassi sono normali, in questo periodo il pallone per noi pesa 120 kg . Ora ritroviamo le certezze e non diamoci martellate da soli. Abbiamo preso un gol incredibile, ma c’è un motivo, possiamo fare molto di più. Non è una questione d’orgoglio, dobbiamo pensare a quello che ci stiamo giocando e fare prestazioni diverse. Per fortuna i tifosi sono bravi, ci hanno sostenuto e ho sentito pochi fischi”.

Spunti positivi dal nuovo 4-3-1-2, anche se c’è ancora da migliorare: “Un cambio di modulo comunque non si assimila in un giorno e mezzo, tante cose non ci sono venute bene. Spesso le nostre azioni erano arruffate. Poi ci siamo trovati spesso a dover correre indietro, nelle ultime gare stiamo facendo una mole di lavoro che non ci piace e a cui non eravamo abituati”.

