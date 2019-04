NEWS MILAN – Club rossonero saldamente nelle mani del fondo Elliott Management Corporation, dopo la breve esperienza cinese. La famiglia Singer ha annunciato di avere un progetto a medio-lungo termine per riportare il Diavolo ai vertici del calcio.

C’era chi si aspettava una cessione del Milan in tempi rapidi. Infatti l’hedge fund americano veniva indicato da alcune fonti come poco interessato ad impegnarsi nel mondo del calcio. Veniva paventata la possibilità concreta che il club venisse venduto nel giro di un po’ di mesi a un nuovo proprietario, che secondo indiscrezioni circolate era già stato individuato. Invece, abbiamo visto che Elliott non ha manifestato l’intenzione di cedere. Respinta mesi fa l’offerta del magnate ceco Kretinsky.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

News Milan, offerta dal Qatar per Elliott?

Nonostante da ambienti vicinissimi alla famiglia Singer continui a trapelare l’intenzione di non vendere il Milan, non mancano fonti che descrivono uno scenario diverso. E immancabilmente circolano indiscrezioni su potenziali acquirenti pronti a fare un investimento per rilevare il club. Difficile stabilire quale sia la verità. Prendiamo per buone le parole del fondo Elliott, ribadite anche dal presidente Paolo Scaroni in più occasioni.

Intanto il quotidiano Milano Finanza rivela che in Qatar c’è voglia di investire in Serie A. Nel mirino ci sono Milan e Roma. Quest’ultima ha già la sponsorizzazione di Qatar Airways e pertanto potrebbe essere il naturale approdo di un investitore del ricco Paese asiatico. L’attuale proprietà americana, rappresentata da James Pallotta, non è particolarmente apprezzata dai tifosi e dunque non bisogna escludere niente. Anche perché l’attuale patron è spazientito dai ritardi inerenti la costruzione del nuovo stadio e dunque potrebbe essere indotto a vendere.

Milano Finanza spiega che l’interesse qatariota per il mondo capitolino non era stato molto gradito in Vaticano, motivo per il quale anche il dossier Milan sarebbe stato preso in mano. Come detto in precedenza, da Elliott non è ancora trapelata l’intenzione di vendere, ma si tratta pur sempre di un fondo di investimento e dunque di fronte ad un’offerta convincente potrebbe cambiare idea. Migliorati i conti e magari avviato concretamente anche il progetto stadio, la famiglia Singer potrebbe decidere di rivendere il Diavolo.

La Qatar Investment Authority ha già messo le mani sul PSG, sbarcando a Parigi, e adesso ci sarebbe interesse nell’entrare nell’azionariato di un club appartenente ad una delle città più importanti d’Italia. Roma e Milano sono piazze di alto livello. Vedremo se nei prossimi mesi ci saranno movimenti concreti provenienti dal ricco Paese asiatico.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it