MILAN NEWS – Dopo le dichiarazioni di ieri a Sky Sport, il terzino veterano Ignazio Abate ha parlato del Milan e del momento attuale dei rossoneri.

Il difensore classe ’86 è stato oggi interpellato dal canale tematico Milan TV alla vigilia dell’attesissimo Juventus-Milan, big match della 31.a giornata.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il difensore italiano, uno dei veterani della squadra di Gattuso, ha commentato così l’impegno imminente: “Il gruppo a livello morale si è sempre messo a disposizione e ha sempre lavorato con grande professionalità. Chiunque giocherà domani sono convinto che farà bene. Dispiace per gli infortuni, ma la rosa è ampia e quindi andiamo a Torino con fiducia e speranza di far bene”.

Ottimo il rapporto che Abate ha con Gattuso: “Il mister ha preparazione e voglia, sa che remiamo tutti dalla stessa parte. Lo vedo sempre motivato ed agguerrito. Vuole centrare l’obiettivo come tutti noi, tutti vogliamo riportare questa squadra in Champions e con tutto il cuore cercheremo di riportarla. Maldini e Leonardo? Inutile parlare delle loro qualità, il livello umano è altissimo. Sono addentro alla società, capiscono il momento e lavorano tutti i giorni per riportare il club ai vertici. Ci tengono quanto tutti altri noi”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it