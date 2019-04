CALCIOMERCATO MILAN – Nicolas Pepé è uno dei talenti più ricercati in Europa. Il suo rendimento elevato con la maglia del Lille ha attirato l’attenzione dei maggiori club. Impensabile che rimanga nella sua attuale squadra nella prossima stagione.

19 gol e 12 assist in 34 partite per l’esterno offensivo 23enne in questa annata. È lui il trascinatore del gruppo guidato da Christophe Galtier, ora al secondo posto della classifica in Ligue 1 dietro solo al dominatore PSG. Pepé sta facendo cose straordinarie. Era già andato bene nella sua prima stagione nel Lille, ma nella seconda c’è stato un ulteriore salto di qualità.

Calciomercato Milan, offerta per Pepé del Lille?

Dalla Francia rivelano che ci sarebbe una maxi-offerta proveniente dalla Serie A per il talento franco-ivoriano. È L’Equipe a dare la notizia, senza spiegare il nome della squadra in questione. Ma la proposta è di quelle decisamente ricche: 70 milioni di euro offerti al Lille per Pepé. Il club francese valuta il proprio gioiello circa 80 milioni, ma comunque si può intavolare una trattativa partendo anche da una cifra inferiore e ragionando pure su dei bonus.

Nelle scorse settimane si era parlato soprattutto dell’interesse del Milan, che cerca rinforzi importanti per la prossima sessione estiva del calciomercato. Va detto che senza qualificazione in Champions League, e senza qualche cessione, sarà difficile fare investimenti di questo tipo. La Juventus è un’altra società che in Serie A può farsi avanti, avendo anche il potere economico per fare proposte importanti. Sicuramente Pepé piace pure a Inter e Napoli, ma oggi è veramente difficile dire chi possa mettere sul piatto 70 milioni in Italia.

All’estero è risaputo l’interessamento di Paris Saint Germain e Bayern Monaco per il nazionale ivoriano. Due realtà nelle quali i soldi non mancano e che non avrebbero troppi problemi ad accontentare le richieste del Lille. Occhio pure alla Premier League, campionato ricco e sempre molto attento ai talenti di altre leghe.

