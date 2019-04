NEWS MILAN – Manca da troppo tempo il Milan in Champions League. L’ultima partecipazione nel 2012 è praticamente una vita fa. E da allora molte cose son cambiate…

E tante ne cambieranno da qui in avanti. L’ultima clamorosa innovazione è data dall’avvento del VAR, tecnologia ormai nota in Serie A ma che stentava a diventare obbligatoria nella massima competizione europea per club. Ma da qui ai prossimi anni sono previsti ulteriori cambiamenti, in primis in termini di format generale. Nessuna novità prevista la prossima stagione, ma dal 2024 in poi. A riferire i dettagli è L’Equipe.

Champions League, dal 2024 cambia tutto: ecco i dettagli!

La nuova formula dovrebbe prevedere più match, con 14 partite nella sola fase a gironi. Il nuovo format prevede infatti che le 32 squadre partecipanti vengano suddivise in 4 gironi da 8 squadre e poi, finita la prima fase, le prime quattro classificate di ogni girone, oltre ad accedere agli ottavi di finale, si qualificherebbero automaticamente anche alla Champions della stagione successiva.

Non ci sarebbe più retrocessioni in Europa League (attualmente le terze dei gironi, retrocedono) e le altre squadre, a seconda del piazzamento nel loro girone, avrebbero destini diversi: le quinte classificate si qualificherebbero per la fase a gironi della Champions seguente, mentre le seste e le settime si sfiderebbero nei play-out con in palio altri quattro posti per l’edizione successiva della Champions (e le squadre eliminate la stagione seguente parteciperebbero all’Europa League).

Le ottave classificate, invece, si qualificherebbero per i turni preliminari dell’Europa League della stagione successiva. In questo modo, 24 squadre su 32, anche non ottenendo la qualificazione sul campo nel proprio campionato, potrebbero comunque accedere nuovamente alla seguente edizione della Champions League. Rimarrebbero dunque otto posti liberi, che potrebbero andare alle semifinaliste di Europa League e a quattro squadre campioni nazionali non ancora qualificate.

Il Milan adesso ha assoluta necessità di pensare al campionato, e allo sprint finale per consolidare in via definitiva il quarto posto. Dopo un inizio di 2019 straordinario, la squadra di Gennaro Gattuso ha rallentato troppo nelle ultime 4 partite, ottenendo un solo punto. Il quarto posto è ancora in mano ai rossoneri, che però sabato sera dovranno obbligatoriamente vincere lo scontro diretto contro la Lazio per evitare di essere agguantata dagli stessi biancocelesti, e superata da Atalanta e Roma, rispettivamente a pari punti e a meno uno. Ai format dei prossimi anni ci sarà modo di pensare più avanti. Intanto è troppo importante partecipare alla prossima edizione della Champions League 2019/2020.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

