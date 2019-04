MILAN NEWS – Un derby del cuore per Filippo Inzaghi quello di domani sera a San Siro, visto che si sfideranno due ‘oggetti’ molto vicini al suo animo.

Pippo vedrà il Milan, squadra con cui è legatissimo e con la quale ha vinto tutto da calciatore, sfidare la Lazio allenata dal fratello Simone Inzaghi, giovane e preparato tecnico. Dunque una sorta di sfida difficile da decifrare a livello di tifo personale.

Inzaghi, interpellato oggi da Sky Sport, ha parlato proprio del duello per il 4° posto di domani: “Chi merita di andare in Champions? Tutti e due. Il Milan lo merita per la forza del club e per Gattuso che sta facendo benissimo. Mio fratello lo meritava anche l’anno scorso, sarebbe un sogno vederli entrambi lissù anche se sarà difficile. Sarà comunque una bella partita e in qualsiasi modo finirà sarò contento”.

Da grande attaccante che è stato, Inzaghi ha commentato anche il momento degli attuali bomber rossoneri: “Piatek è un grande colpo, Perinetti del Genoa ci aveva visto bene come sempre. Uno da 20 gol come lui ti può portare in Champions. Ma non c’è da sottovalutare Cutrone: è giovane ma ha entusiasmo e tecnica, ci tengo a lui perché l’ho visto nelle giovanili. Spero rimanga al Milan dove può fare una grande carriera, ma le decisioni sono tutte sue”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

