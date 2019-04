Nella serata del 19 aprile 1989 allo stadio San Siro si giocò un Milan-Real Madrid che è passato alla storia. Era la semifinale di ritorno della Coppa dei Campioni e, dopo l’1-1 dell’andata a San Siro con gol di Hugo Sanchez e Marco van Basten, c’era molta attesa per questa sfida.

Già al Santiago Bernabeu la squadra di Arrigo Sacchi aveva dominato, non riuscendo però a concretizzare le diverse occasioni create. Nel ritorno, però, i rossoneri non ebbero pietà degli avversari. In un San Siro completamente rossonero, il Milan si impose con il netto risultato di 5-0 e mettendo in campo una prestazione straordinaria. Real Madrid umiliato in una serata che fu un’apoteosi del calcio sacchiano.

Prima della partita Sacchi aveva cercato di confondere le idee al collega Leo Beenhakker su come avrebbe schierato la sua formazione. Nonostante i blancos si sentissero sicuri di poter fare risultato a Milano, poi arrivò una cocente batosta. Dopo 18 minuti conclusione dalla distanza di Carlo Ancelotti a portare avanti i rossoneri. Il gol che sblocca definitivamente il Milan, capace di raddoppiare al 25′ con Franck Rijkaard e di chiudere definitivamente i giochi al 45′ con Ruud Gullit. Nel secondo tempo il Diavolo non si ferma, prima arriva il poker firmato Marco van Basten e poi la rete del definitivo 5-0 di Roberto Donadoni.

Fu un trionfo straordinario del Milan di Sacchi. Una vittoria anche simbolica per il risultato e per la superiorità mostrata dai rossoneri, che poi nella finale di Coppa dei Campioni sconfissero a Barcellona la Steaua Bucarest con un’altra partita fantastica vinta per 4-0.

MILAN-REAL MADRID: TABELLINO DEL MATCH

Reti: 18’ Ancelotti, 25’ Rijkaard, 45’ Gullit, 49’ Van Basten, 59’ Donadoni.

MILAN: G. Galli, Tassotti, P. Maldini, Colombo (64’ F. Galli), Costacurta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit (56’ Virdis), Ancelotti. In panchina: Pinato, Mussi, Viviani. All. Arrigo Sacchi.

REAL MADRID: Buyo, Chendo, Gordillo, Michel, Sanchis, Gallego, Butragueno, Schuster, Hugo Sanchez, Martin Vasquez, Paco Llorente. In panchina: Tendillo, Rodriguez, Esteban, Losada, Solana. All. Beenhakker.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it