NEWS MILAN – Antonio Conte è l’allenatore più conteso d’Europa. Da quando è stato esonerato dal Chelsea, l’ex c.t. italiano è stato accostato a moltissimi club, Milan compreso. Oggi Carlo Pellegatti tramite Youtube ha riferito importanti aggiornamenti.

Non clamorose, ma quasi, le dichiarazioni del noto giornalista di fede rossonera: “Colloquio tra Paolo Maldini e Antonio Conte. Anche il Milan, che è sempre partito indietro nella corsa, potrebbe aver superato delle contendenti per questo prestigioso allenatore. Per Rino Gattuso è improbabile una permanenza, a prescindere da come finirà la stagione. Sarebbe un super colpo di Elliott”. Sondaggio e contatto di Maldini per Conte, dunque. Il Milan cerca una figura carismatica, che romperebbe con il recente passato.

Il futuro di Gattuso – come detto – appare segnato. Ad oggi la corsa alla Champions League è ancora aperta, con il Milan che può giocarsi il quarto posto. Ma l’andamento degli ultimi mesi non lascia presagire nulla di buono. E andando ad analizzare oggettivamente la situazione, a forte rischio c’è anche la qualificazione all’Europa League.

Conte è il sogno di tutti i club d’Europa, e la concorrenza è altissima. Anzitutto dall’Italia, con la Roma che pare sia in vantaggio rispetto alle altre visti i colloqui avviati con Francesco Totti. C’è l’ipotesi Inter al posto di Luciano Spalletti, e la suggestione di un ritorno alla Juventus. La pista più interessante è quella che porta al Paris-Saint Germain, che in questa stagione ha fallito l’obiettivo Champions League facendosi clamorosamente eliminare dal Manchester United perdendo al Parc des Princes, e addirittura sconfitta in finale di coppa nazionale dal Rennes.

Il Milan in tal senso resta più indietro, ma se ci fosse un reale e concreto interesse, la macchina Elliott, con Leonardo, Maldini e Gazidis, potrebbe mettersi in moto e sbaragliare ogni concorrenza. L’indiscrezione lanciata da Pellegatti oggi lascia aperto ogni scenario.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

