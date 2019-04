Silvio Berlusconi alle prese con nuovi guai di salute. In queste ore è stato ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Una colica renale acuta ha costretto l’ex presidente del Milan a farsi trasportare presso la nota struttura ospedaliera milanese.

A riferire la notizia è il Corriere della Sera e in seguito anche fonti vicine a Forza Italia, partito politico del quale Berlusconi è leader, hanno confermato tutto. Sono in corso i controlli necessari a verificare le condizioni dell’ex premier. Alle 14 ha in programma un incontro a Villa Gernetto per la presentazione dei candidati alle Elezioni Europee con annessa conferenza stampa successiva. Il suo obiettivo è quello di esserci, sperando di avere il via libera dai dottori.

Berlusconi ha 82 anni e si sottopone costantemente ad esami riguardanti il suo stato di salute. Nel giugno del 2016 aveva subito un’operazione a cuore aperto per sostituire una valvola aortica. Tutto filò liscio, però l’ex patron del Milan continua ovviamente ed effettuare controlli di routine. Oggi è stata una colica renale acuta a costringerlo al ricovero. Niente di preoccupante. Vedremo se nelle prossime ore sarà dimesso e potrà prendere parte ai suoi impegni politici in vista delle Elezioni Europee.

Redazione MilanLive.it

