NEWS MILAN – Ancora un problema per Mattia Caldara. Il difensore del Milan, rientrato da poco tempo a pieno regime, ha subito un altro infortunio. Oggi pomeriggio ha lasciato il centro tecnico di Milanello in stampelle.

Stando alle prime ricostruzioni di ‘Sky Sport’, l’ex Atalanta e Juventus ha avuto un infortunio al ginocchio. Le condizioni sono chiaramente tutte da valutare: domani si svolgeranno gli esami e poi si capirà quali sono i tempi di recupero. Quanta sfortuna per questo ragazzo, che stava ritrovando la forma giusta e sperava in una maglia da titolare per giocare contro il Bologna lunedì.

Una stagione maledetta per Caldara. Quest’anno ha avuto tanti problemi fisici che non gli hanno permesso di mettersi a disposizione della squadra: ha giocato soltanto contro il Dudelange in Europa League e contro la Lazio in Coppa Italia. Mai in campionato. Sembrava poter tornare utile in questo rush finale, e invece l’ennesimo infortunio. Gennaro Gattuso e il Milan temono un nuovo stop per il difensore, che potrebbe quindi chiudere qui la sua tormentata annata.

⚠ #UltimOra #Milan

🚑 #Caldara lascia l’allenamento in stampelle

⛔ Per il difensore si teme un nuovo stop#SkySport — Sky Sport (@SkySport) 2 maggio 2019

