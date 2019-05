NEWS MILAN – Parlare del futuro di Gennaro Gattuso dopo tutte le vicende successe in queste settimane è ingeneroso per l’ambiente e per l’allenatore stesso, il quale avrà delle colpe dal punto di vista tecnico, ma certe problematiche non è lui che se le va a cercare.

Certo è che Leonardo e Maldini hanno inevitabilmente pensato alla possibilità di trovare un altro allenatore per la prossima stagione. Non è ancora nulla deciso, sia stando alle indiscrezioni dei vari media, che alle parole dei diretti interessati. Però i candidati per il post-Gattuso ci sono, e sono anche tanti. Tra questi c’è il profilo che meno piace ai tifosi rossoneri: Eusebio Di Francesco. E a prescindere dalle simpatie o meno, c’è da riportarlo… e la società farà senz’altro le sue valutazioni.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Intanto martedì proprio Di Francesco è stato avvistato a Milano in nel ristorante “Bis Bistecca”, come riportano i colleghi di calciomercato.com, e tra i presenti c’era anche qualche tifoso milanista. Alla loro domanda sulla possibilità di vederlo o meno la prossima stagione sulla panchina rossonera al posto di Gattuso, Di Fra ha risposto con un sorriso e che non era questo il momento giusto per parlarne. Del resto, cosa poteva dire. E nemmeno poteva dirlo con un viso corrucciato o altre espressioni, visto che parliamo sempre di una cena tra amici.

Qualcuno ha visto nella risposta del tecnico, una possibilità concreta di vederlo al Milan la prossima estate. Ad oggi va ricordato che Leonardo avrebbe avuto contatti con l’entourage dell’allenatore per capire anche la sua volontà eventuale di allenare i rossoneri. Ma su Di Francesco c’è anche l’interesse del Siviglia di Monchi, che lo ha apprezzato ai tempi della Roma. E anche il Milan ha parecchie alternative a Gattuso oltre al sopracitato Di Fra: tra questi Gasperini, Giampaolo, Sarri, Jardim e il sogno Conte.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it