NEWS MILAN – Certamente Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori italiani più apprezzati in Serie A. Il lavoro che sta facendo in questi anni con l’Atalanta è straordinario. La squadra è quarta è in classifica e oggi sarebbe qualificata alla prossima Champions League.

Ovviamente l’operato di Gasperini a Bergamo non è rimasto indifferente ad alcune big della Serie A. In queste settimane si è parlato soprattutto di Milan e Roma, entrambe alla ricerca di un nuovo tecnici per la prossima stagione. Due piazze importanti e nelle quali il mister originario di Grugliasco potrebbe provare a prendersi una rivincita dopo la breve e negativa esperienza all’Inter nel 2011.

News Milan, l’Atalanta vuole tenere Gasperini

Tuttavia, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio condottiero. Il presidente Antonio Percassi è stato molto chiaro nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: «Siamo fortunati che Gasperini sia il nostro tecnico. Resterà all’Atalanta a vita, per sempre. L’ho già detto tante volte, i contratti sono chiari e non abbiamo neanche minimamente affrontato il problema. Ora dobbiamo fare un finale ottimo, può anche capitare di non raccogliere nulla, quindi attenzione. Noi siamo già contenti di quanto ottenuto fino a ora».

Improbabile, dunque, che il club bergamasco lasci partire il proprio tecnico. La proprietà punta fortemente su di lui per il futuro. Milan e Roma dovranno rivolgere le proprie attenzioni su altri profili. Ovviamente sappiamo che nel calcio tutto può sempre succedere e pertanto sul fronte Gasperini non bisogna essere sicuri al 100%. In ogni caso, appare difficile che il mister nerazzurro arrivi alla rottura con una società alla quale è molto legato.

