MILAN NEWS – Ancora 90 minuti in casa Milan, poi sarà rivoluzione. E questa, piuttosto che da Gennaro Gattuso, a gran sorpresa potrebbe iniziare direttamente dal Dt Leonardo altrettanto in bilico.

Come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ora è il dirigente stesso a pensare alle dimissioni. Infastidito dall’essere sotto esame e dai nomi che circolano, il brasiliano si ritrova in un clima di tensione e di incertezza che lo spingono a forti riflessioni. Così potrebbe essere lui a fare il primo passo, rinunciando al ricco contratto da tre milioni e mezzo lordi di euro. Del resto, lo aveva già fatto da allenatore rossonero quando andò via dopo una sola stagione. Lunedì, finito il campionato, potrebbero già esserci delle grandi novità in merito. Oltre al mercato messo in discussione, le valutazioni nascono anche dalla filosofia scelta improntata sui giovani. Serve quindi un Ds con abilità da talent scout, una figura anche proveniente dall’estero che l’Ad Ivan Gazidis potrebbe scegliere in prima persona

Parallelamente, invece, risalgono le quotazioni di Gennaro Gattuso che ha instaurato un rapporto diretto e molto cordiale con Gazidis. L’ex Arsenal ha apprezzato la gestione del mister di alcune situazioni delicate, tipo la querelle con Tiémoué Bakayoko, ed il Diavolo è comunque ancora in lotta per il quarto posto. In questo finale – riferisce la rosea – il lavoro di Rino non sta passando inosservato agli occhi del club, e quindi occhio a possibili sorprese a inizio estate.

Redazione MilanLive.it

