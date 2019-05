MILAN NEWS – Una sfida che potrebbe lasciare il Milan in una fase di stallo oppure consegnare ai rossoneri il paradiso chiamato Champions League.

I rossoneri domani sfideranno la Spal in trasferta e, con una vittoria, dovranno sperare nel passo falso di una tra Inter e Atalanta per guadagnarsi un piazzamento tra le prime quattro squadre della classifica. Per questo Gennaro Gattuso dovrà affidarsi alla formazione migliore possibile per strappare i tre punti in casa dei ferraresi.

Il Milan ha comunicato poco fa i convocati per la sfida dello stadio ‘Paolo Mazza’: presente anche Ignazio Abate, che era stato dato a rischio per alcuni problemi muscolari. Assenti invece lo squalificato Paquetà ed i lungodegenti Caldara, Calabria e Bonaventura. Non convocati neanche Montolivo e Bertolacci, entrambi ormai al passo d’addio.

I convocati per Spal-Milan:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

Difensori: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Biglia, Kessié, Mauri

Attaccanti: Borini, Çalhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it