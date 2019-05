News Milan, Plizzari protagonista nel Mondiale Under 20: l’Italia vince con l’Ecuador.

Ottimo inizio dell’Italia nel Mondiale Under 20 2019. Dopo la vittoria per 2-1 nella prima partita contro il Messico, è arrivata anche quella contro l’Ecuador. 1-0 Bydgoszcz grazie al gol di Andrea Pinamonti.

Ma se gli azzurri hanno conquistato altri 3 punti c’è anche lo zampino di Alessandro Plizzari. Il giovane portiere del Milan è stato decisivo almeno in tre occasioni. Poco prima della fine del primo tempo ha parato un calcio di rigore, difendendo il vantaggio dei ragazzi di Paolo Nicolati. Un tuffo all’angolino alla sua sinistra ha negato la gioia del gol a Campana.

Italia a punteggio pieno nel Gruppo B del Mondiale Under 20. I 6 punti le permettono di essere già qualificata agli Ottavi di Finale. Nell’ultima partita gli azzurrini se la vedranno contro il Giappone, vincitore sulla sul Messico per 3-0 dopo il pareggio contro l’Ecuador. La squadra del commissario tecnico Nicolati ci tengono a fare bene anche contro la selezione nipponica mercoledì nell’ultima giornata della fase a gironi. Poi Plizzari e compagni penseranno agli Ottavi.

