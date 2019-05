NEWS MILAN – Visti i numerosi cambiamenti in così poco tempo si può dire che è realmente cominciata l’era Elliott al Milan. L’arrivo di Ivan Gazidis come nuovo amministratore delegato era stata la prima scelta ponderata della dirigenza.

L’arrivo di Leonardo lo scorso luglio come direttore dell’area tecnico-sportiva era stata una decisione presa sul momento, in fretta, ma non per questo errata. Il dirigente brasiliano in meno di due settimane ha messo su una squadra comunque competitiva, acquistando importanti giocatori e sistemando le cose anche a gennaio. Finita la stagione però ha preferito avanzare le dimissioni dal club, che le ha ufficialmente accettate e comunicate tramite il proprio sito web e i social.

Gazidis nel comunicato ha voluto ringraziare Leonardo per il lavoro svolto in questi 10 mesi: “Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per ciò che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

