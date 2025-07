Amichevole Liverpool-Milan: dove vederla diretta in tv o streaming

Le informazioni per seguire la partita tra la squadra di Allegri e quella di Slot: ecco come fare.

Dopo aver affrontato l’Arsenal a Singapore e aver rimediato una sconfitta per 1-0, il Milan è pronto a sfidare anche il Liverpool. La seconda amichevole di questa tournée estiva si disputa a Hong Kong al Kai Tak Stadium e in palio c’è il Standard Chartered Trophy.

La squadra di Arne Slot, vincitrice e dominatrice dell’ultima Premier League, parte sicuramente favorita rispetto a quella di Massimiliano Allegri. Nei precedenti impegni estivi i Reds hanno sconfitto 3-1 il Preston e 5-0 lo Stoke City, sono un gruppo di altissimo livello al quale sono stati aggiunti rinforzi come Julian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez. Quest’ultimo è un ex Milan, avendo giocato nella Primavera rossonera tra febbraio 2021 e gennaio 2022.

Liverpool-Milan: probabili formazioni, orario e info diretta tv-streaming

A Singapore, contro l’Arsenal, il Milan presentava solo due volti acquisti rispetto alla passata stagione: Pietro Terracciano e Samuele Ricci. A Hong Kong saranno tre, dato che il neo-arrivato Pervis Estupiñan ha raggiunto i nuovi compagni e sarà a disposizione di Allegri. Partirà dalla panchina, ma sarà certamente interessante vederlo in campo durante il secondo tempo.

L’allenatore rossonero potrebbe dare continuità alla formazione schierata contro l’Arsenal. Confermata la difesa a tre con Tomori-Thiaw-Pavlovic davanti a Terracciano (Maignan non è ancora al massimo della condizione fisica). A centrocampo Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sulle fasce, mentre Ricci dovrebbe affiancato da Yunus Musah (ma potrebbe esserci Youssouf Fofana dal 1′) e Ruben Loftus-Cheek al centro. In attacco ancora Christian Pulisic a duettare con Rafael Leao. Vedremo se ci saranno sorprese.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Gomez, Tsimikas; Gravenberch, Endo; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez. All. Slot

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

La partita amichevole tra Reds e Diavoli sarà trasmessa dalle ore 13:30 in diretta tv e streaming in esclusiva da Milan TV, canale visibile su DAZN per gli abbonati alla piattaforma e presente anche su Sky al canale 230 del satellite. Con apposito abbonamento si può accedere anche tramite Prime Video. Nessun canale trasmetterà la partita gratis.