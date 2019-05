News Milan: Gennaro Gattuso non è più l’allenatore dei rossoneri, adesso è ufficiale.

Dopo le dimissioni di Leonardo, il Milan ha annunciato anche l’addio di Gennaro Gattuso. Poco fa il club ha diramato il comunicato ufficiale che pone fine al rapporto fra il tecnico calabrese e la società di via Aldo Rossi.

La notizia era circolata già nella serata di ieri. Dopo un lungo incontro nel pomeriggio con Ivan Gazidis, Rino ha deciso di non continuare il rapporto con il club. Come nel caso di Leonardo, anche lui non è d’accordo con l’idea di puntare su un Milan giovane e di prospettiva, come invece è nei piani dell’amministratore delegato rossonero. La società è in seria difficoltà dal punto di vista finanziario e non può permettersi investimenti importanti. Gattuso aveva già fatto intendere di voler almeno un paio di acquisti di spessore per migliorare la rosa e puntare con maggior forza al ritorno in Champions League.

Gattuso-Milan, è finita

Da novembre 2017 a maggio 2019: 18 mesi di grande lavoro, tensione, difficoltà e gioie. Per Gattuso è stata un’esperienza incredibile, ricca di alti e bassi. Ma lo aiuterà tantissimo per la sua carriera da allenatore. Che, siamo certi, sarà sicuramente di ottimo livello. In rossonero ha dimostrato di avere delle idee molto interessanti. E’ molto giovane e deve migliorare sotto molto aspetti. Troppe volte il Milan ha fatto fatica quest’anno nella costruzione di gioco e nel tenere un livello mentale sempre alto. Ma è un normale percorso di crescita che ogni allenatore deve affrontare. Sarebbe rimasto volentieri al ‘Diavolo’, come ha detto più volte in queste ultime conferenze. Però se non c’è condivisione di intenti con la proprietà, è inutile andare avanti. Ripartirà altrove, magari ancora in Italia (si è parlato di Sampdoria per il dopo Marco Giampaolo), ma occhio anche alle ipotesi estere. Gli facciamo un enorme in bocca al lupo per il futuro.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN:

“AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra.

Il Club ora avvierà un processo di selezione per il nuovo allenatore a cui affidare il team in vista della tournée estiva del Torneo ICC, del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della prossima edizione di UEFA Europa League.

Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del Club in un momento difficile, migliorando la performance della squadra e portando il Club al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13.

AC Milan ora guarda al futuro nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile”.

