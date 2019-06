MILAN NEWS – Tra i tanti allenatori italiani ed esteri accostati alla panchina del Milan c’è anche un giovane tecnico che spicca per idee innovative e gioco propositivo.

Si tratta di Roberto De Zerbi, personaggio legato al Milan già da giovanissimo, visto che iniziò da calciatore proprio nel settore giovanile rossonero. L’attuale allenatore del Sassuolo ha fatto molto bene nelle ultime stagioni in panchina, dimostrando di saper infondere un tipo di calcio molto intrigante e offensivo alle proprie squadre, anche a costo di subire qualche gol di più del previsto.

De Zerbi oggi è accostato in particolare alla Roma, che sembra ormai costretta a scegliere fra lui e il portoghese Paulo Fonseca, e proprio in tal senso il giovane mister di origine bresciana ha parlato a Sky Sport precisando ciò che accadrà nel suo futuro: “Al Sassuolo sto molto bene e per il momento non c’è nient’altro di nuovo. Se dovesse arrivare un’offerta importante ne parlerò con il club, perché sono molto riconoscente per la fiducia. Contatti con la Roma? Questo lo tengo per me, comunque si è andati ben oltre le verità dei fatti. Se dovessi cambiare club andrei solo dove posso portare il mio metodo ed il tipo di calcio in cui credo, cosa che a Sassuolo posso fare con assoluta serenità”.

Keivan Karimi – Redazionje MilanLive.it

