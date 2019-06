CALCIOMERCATO MILAN – Finita la stagione con il Milan, purtroppo con la mancata qualificazione alla Champions League, Hakan Calhanoglu è volato in Turchia per giocare con la propria nazionale i prossimi impegni in giro per l’Europa, tra amichevoli e qualificazioni a Euro 2020.

Proprio dal ritiro della sua nazionale, ai microfoni di TRT Spor, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro. Ci ha tenuto ad escludere le voci che lo volevano vicino al Galatasaray, vista la domanda specifica del giornalista, ma sappiamo che sono anche altri i club interessati al fantasista turco: “La prossima stagione giocherò ancora a Milano con la maglia del Milan. So dell’interesse di qualche club, ma sono felice qui e del mio lavoro qui. Spero di restare a lungo al Milan, però è una decisione che spetta al club”.

E vedremo quali saranno le scelte della dirigenza, che presto verrà ufficializzata. Al momento è ufficioso il ruolo di Paolo Maldini come direttore tecnico, mentre si attendono i nomi per il direttore sportivo e l’allenatore.

Calhanoglu in questa stagione non ha entusiasmato, anzi. Spesso è stato oggetto di critiche, con mister Gattuso che lo ha sempre difeso. I problemi con la moglie sono stati difficoltosi, ma alla fine li ha superati. Soltanto 2 gol segnati in Serie A sono però un bottino troppo magro per il calciatore, le cui doti tecniche e balistiche sono molto superiori al rendimento mostrato. Vedremo il Milan cosa deciderà di fare con il suo cartellino, ma sono importanti le dichiarazioni del calciatore che vuole restare ancora in rossonero.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it