CALCIOMERCATO MILAN – Marco Giampaolo è pronto a valutare André Silva, ma nel frattempo il mercato per l’attaccante portoghese inizia già a muoversi. Al momento c’è una sola certezza in merito: il rientro al Milan dopo l’amara parentesi al Siviglia.

Ora le vie percorribili sono due: confermare dare una nuova chance al giocatore, in virtù anche di un nuovo 4-3-1-2 che richiederà l’inserimento di almeno un altro attaccante oltre Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone, o provare a piazzarlo con così da provare a incassare già quest’estate o, al massimo, la prossima stagione.

Calciomercato Milan, spunta il Wolverhampton per André Silva

Entrambe le vie sono percorribili e già – in un certo senso – intraprese. Perché se da una parte c’è il tecnico che è appunto pronto a valutarlo al rientro e capire se può essere utile e funzionale per la sua nuova squadra, dall’altra ci sono anche i primi sondaggi esplorativi per il 23enne lusitano. Come infatti rivela l’edizione odierna di Tuttosport, il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe già ricevuto contatti dal Wolverhampton, club dove l’agente portoghese ha una grandissima influenza e che potrebbe essere una soluzione anche in extremis nel caso in cui il Diavolo dovesse scegliere di cederlo.

Ovviamente Elliott Management Corporation non ha posto veti preventivi per una sua partenza. Ma questa – riferisce il quotidiano – dovrebbe avvenire per almeno 30 milioni di euro per evitare minusvalenze, e la sua uscita andrebbe comunque rimpiazzata a livello qualitativo e numerico considerando appunto il nuovo modulo di Giampaolo. Nelle ultime ore si è anche vociferato anche di un gradimento della Roma per André Silva, soprattutto considerando l’approdo di Paulo Fonseca nella Capitale, ma a oggi sembrerebbe esserci nulla di concreto.

