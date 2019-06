MILAN NEWS – Nuova chance al Milan per André Silva? Possibile, secondo l’edizione odierna di Tuttosport. E tra l’altro su diretta richiesta di Marco Giampaolo, ormai neo allenatore del Diavolo in attesa solo dell’annuncio ufficiale.

Tra i tanti punti interrogativi che pendono sull’attaccante portoghese, vi è una infatti sola certezza al momento: il suo ritorno a Milanello al rientro dalle vacanze. Perché il bomber lusitano, dopo una stagione deludente in Liga spagnola malgrado le premesse positive, alla fine non sarà riscattato dal Siviglia per i 38 milioni pattuiti in caso di riconferma. E il nuovo tecnico rossonero – rivela il quotidiano – è incuriosito dall’ex Porto e vorrebbe averlo a disposizione nelle prime settimane di preparazione, così da capire se potrà fare o meno al caso suo. La curiosità – puntualizza Ts – in realtà è di tutti, visto che André Silva ha bisogno di rilanciarsi dopo due anni non positivi e dopo un massiccio investimento comunque realizzato. Ma è altrettanto vero che, alle sue spalle, c’è uno dei procuratori più potenti e influenti del calciomercato moderno pronto a piazzarlo altrove: Jorge Mendes. Chissà che il nuovo modulo, il 4-3-1-2 con i soli Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone punte di ruoli, non possa tramutarsi in un assist per il 23enne di Baguim do Monte.

Redazione MilanLive.it

