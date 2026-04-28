Niclas Fullkrug è finito nel mirino di una rivale italiana del Milan per la prossima stagione con il centravanti tedesco che non sarà riscattato dai rossoneri alla fine del campionato in corso.

Arrivato in inverno per andare a completare il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri, Niclas Fullkrug è pronto a cambiare maglia in vista della prossima estate con il centravanti che farà ritorno al West Ham anche se non a lungo.

Il Milan aveva concordato con il club londinese un possibile riscatto intorno ai 5 milioni di euro, una somma che, però, il club non appare intenzionato a versare agli inglesi per un calciatore classe 1993. Il suo futuro sarà altrove con il West Ham che non ha intenzione di puntare su di lui in ottica futura. L’attaccante, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, potrebbe tornare subito in Italia con la Fiorentina che lo avrebbe messo nel mirino.

I viola, dopo una stagione difficile, starebbero valutando una rivoluzione in attacco con Piccoli e Kean che potrebbero salutare alla fine della stagione per provare a puntare su due nuovi attaccanti. Uno di questi potrebbe essere Fullkrug con il tedesco che andrebbe a rappresentare un colpo di esperienza e qualità per il rilancio del reparto avanzato viola a costi molto ridotti.