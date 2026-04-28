Modric ha scelto, l’annuncio di Moretto

Le ultime notizie relative al futuro del centrocampista croato che ha chiuso anticipatamente la stagione: il punto della situazione

“AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro. L’operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita”.

Con questo comunicato ufficiale, apparso sul sito del club rossonero, nella giornata di ieri, rischia di chiudersi l’avventura al Milan di Luka Modric. Al momento, infatti, non c’è alcuna certezza sul suo futuro. Il centrocampista croato non ha ancora deciso cosa fare.

Sono state tantissime le voci nell’ultimo periodo in merito ad una scelta del giocatore. Il Milan se lo sta coccolando, sperando di vederlo ancora in campo. Lo vuole, ovviamente, anche tutto il popolo rossonero, che si è innamorato di lui.

Milan, futuro Modric: le parole di Moretto

A fare il punto della situazione su Luka Modric, nelle scorse ore, è stato Moretto. Il noto giornalista, intervenuto sul canale YouTube, con Fabrizio Romano, si è così espresso: “Ora entriamo nella fase decisiva per capire quale sarà il suo futuro. Luka vuole riflettere bene sul tipo di percorso da fare nel suo finale di carriera. Ora che non può giocare, il croato può concentrarsi al 100% su quello che sarà il suo futuro”.

Giorgio Furlani e Igli Tare saranno decisivi per il futuro del calciatore croato: “Modric vuole un Milan competitivo, ha chiesto garanzie tecniche al Milan per il prossimo anno, nel senso che il Milan giocherà probabilmente la Champions e quindi Modric vuole un Milan all’altezza. Poi ovviamente dovrà fare anche delle valutazioni a livello personale e privato. Il croato è ancora in fase di valutazione. Vedremo se Modric sarà, tra virgolette, accontentato dal Milan dal punto di vista della ambizioni”.

Moretto ha poi chiuso parlando di Gila: “Da quello che so, chiede un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, quindi sarebbe uno dei più pagati al Milan. Vi posso dire poi che in queste settimane, il Milan inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio. Aggiungo poi che su Gila c’è una grande concorrenza, quindi non è un’operazione facile. Il Milan però parlerà presto con la Lazio”