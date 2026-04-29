Caos in attacco, il Milan li vende tutti: rivoluzione da oltre 150 milioni

Il Diavolo si appresta a vivere un’estate davvero calda: ecco il piano prospettato dai quotidiani. Il punto della situazione

Sarà un’estate calda quella che vivrà il Milan. Il club rossonero, attraverso i propri dirigenti, è pronto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Ci si aspettava da tutti molto di più e per fare un salto in avanti servono forze fresche, più congeniali a Massimiliano Allegri.

I quotidiani in edicola stamani parlano di tante cessioni inevitabili. In cima alla lista chi può esserci, dunque, se non Rafa Leao? La Gazzetta dello Sport non ha alcun dubbio: per cinquanta milioni il portoghese farebbe le valigie e finanzierebbe il mercato.

Curioso, come il miglior attaccante della rosa, nonostante i tanti problemi fisici, che lo hanno condizionato parecchio, sia ancora lì sotto la lente di ingrandimento prima di ogni altro calciatore. La narrazione ha deciso che debba essere Leao, il primo a fare le valigie.

Al Milan non ci sono incedibili, ma di certo non verrà svenduto. La lista dei partenti è comunque davvero lunga. Sicuramente non ci sarà spazio per Fullkrug nel Diavolo 2026/2027. Il tedesco ci ha provato, ma senza successo.

Ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, ma dopo un buon inizio, si è spento, non riuscendo a trovare la via della rete. Nello spogliatoio si è ambientato bene, ma ovviamente non basta. Sarà addio al termine della stagione: il club rossonero non ha alcuna intenzione di spendere 5 milioni di euro per il riscatto.

Non solo Leao, attacco da ricostruire: quanti addii

Tra i giocatori che faranno le valigie ci saranno anche Christopher Nkunku e Santiago Gimenez. Per il francese servono una trentina di milioni. La Turchia può essere la giusta destinazione, per il messicano si spera in un buon Mondiale.

Ha il cartello vendesi sulle spalle, ma l’ex Feyenoord vorrebbe rimanere. Difficile, se non impossibile. Per circa 20/25 milioni di euro, il Diavolo lo lascerebbe andare. E Chris Pulisic? Senza rinnovo, anche lui può fare le valigie. La situazione, al momento, non è chiara. Ma davvero tutti potrebbero salutare, per una rivoluzione senza precedenti.

Igli Tare e Giorgio Furlani si ritroverebbero così tra le mani più di 150 milioni di euro, ma un attacco da rifare. I nomi da cui ripartire ci sono: Lewandowski, Vlahovic, Sorloth e Kean ma anche Ramos e Jackson. Stamani, poi, La Gazzetta dello Sport ha rilanciato le idee Zirkzee, Ugarte o Rashford. Tanti profili ma poca chiarezza. Forse è meglio non leggere e ascoltare le tante voci che circolano adesso