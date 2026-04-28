Milan, via Estupinan: l’agente porta il nuovo bomber

Le ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri: il Diavolo è alla ricerca del centravanti. Arriva l’aiuto del procuratore

E’ caccia al bomber in Casa Milan. Il club rossonero si prepara a vivere un’estate davvero calda: Giorgio Furlani e Igli Tare stanno già lavorando per mettere a segno i colpi giusti. Non è un segreto che serviranno rinforzi in tutti i reparti.

I nomi sono noti: dietro il profilo cerchiato in rosso è quello di Gila, per il quale il Diavolo vuole chiudere il prima possibile. Ma il candidato a varcare i cancelli di Casa Milan, in via Aldo Rossi, già in primavera è Leon Goretzka. Il Milan sta facendo di tutto per convincere il centrocampista tedesco.

Contratto triennale a più di cinque milioni di euro netti a stagione per il giocatore, che vedrà scadere il proprio accordo con il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno. Su Goretzka, però, c’è da registrare la concorrenza di Juventus e Barcellona.

Milan, nome nuovo per l’attacco: colpo da 30 milioni

Oltre al difensore e al centrocampista, si punterà con forza sul bomber. Giorgio Furlani e Igli Tare non possono più sbagliare. Serve un giocatore capace di garantire almeno la doppia cifra.

Nell’ultimo periodo si sono fatti soprattutto i nomi di Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski, entrambi in scadenza di contratto. Il mercato del Milan, dunque, si intreccia inevitabilmente con quello della Juventus. Sia il serbo che il polacco, però, non convincono in pieno, soprattutto per motivi economici.

Si guarda, così, anche all’estero a giocatore da un valore sui 35/40 milioni di euro. Attenzione ad Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, che sta dimostrando di poter fare la differenza in una grande squadra, ma non è più giovanissimo.

Nelle ultime ore sta inoltre emergendo il profilo di Gonçalo Ramos. Il portoghese 24enne (ha l’età giusta) lascerà il Psg al termine della stagione. Il suo agente sta cercando la giusta squadra per il calciatore, che in stagione ha segnato 13 gol in 41 presenze.

Il Milan e il procuratore del centravanti hanno ottimi rapporti e la trattativa può davvero decollare. Costa 35 milioni di euro, ma il Diavolo potrebbe avere la promessa di un addio certo (a buon prezzo, sui 20 milioni) di Estupinan. Il terzino ha chiaramente lo stesso agente di Gonzalo Ramos. Anche questa estate sono attesi nuovi intrecci di mercato