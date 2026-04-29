Colpo Milan: “Via ufficialmente, quattro milioni a stagione”

Le ultimissime notizie di calciomercato sul club rossonero: il Diavolo è pronto a mettere le mani sul giocatore. Il punto della situazione

La qualificazione in Champions League è ormai dietro l’angolo. Al Milan manca sempre meno per la matematica: dopo i ko preoccupanti contro il Napoli e l’Udinese, il Diavolo ha rialzato la testa, battendo il Verona e pareggiando contro la Juventus.

Serve ancora un ultimo sforzo, prima di poter pensare esclusivamente all’anno che verrà. Ma dalle parti di via Aldo Rossi si respira serenità e non si creda a dei crolli inattesi. Così da giorni ci si sta muovendo per capire i colpi da mettere a segno.

L’idea nota, ormai, a tutti è quella che il Diavolo si rafforzerà in ogni reparto: si acquisterà un centravanti importante, un centrocampista e un difensore centrale. Si guarderà anche a dei giocatori sulle corsie esterne, ma sono i primi tre le priorità.

Ci sono i nomi dei giocatori cerchiati in rosso per ogni reparto. Anche in questo caso, non è un segreto, che a centrocampo il prescelto sia Leon Goretzka. In attacco, oggi, Lewandowski e Vlahovic possono rappresentare due opportunità, ma si guarda anche da altri profili importanti.

Milan, settimana importante: il Diavolo entra in azione

E in difesa? Anche qui, le idee sono molto chiare. Il prescelto, ormai da tempo, è Mario Gila. Il centrale della Lazio mette d’accordo proprio tutti. Piace tantissimo, ovviamente, ad Igli Tare, che lo ha portato in Italia, ma convince anche Giorgio Furlani, che sta trattando con Claudio Lotito.

Proprio in queste ore sono arrivate novità importanti in merito all’affare che potrebbe portare Gila dalla Capitale a Milano: “Il Milan in queste settimane inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio per Mario Gila, quindi occhio perché è vero, non è un’operazione semplice, però il Milan parlerà presto con la Lazio per Gila. Le richieste di ingaggio sono intorno ai 4M netti a stagione”.

Sono queste le dichiarazioni di Matteo Moretto, che ha fatto sentire la propria voce prima su YouTube e poi su X. Sono dunque attese novità importanti già nei prossimi giorni. Gila è un giocatore in scadenza di contratto fra poco più di un anno, il 30 giugno 2027, che la Lazio è obbligata a vendere. Piace tanto in Inghilterra, ma ci sta pensando seriamente anche l’Inter di Beppe Marotta