Rivoluzione a centrocampo, in tre lasciano lasciano il Milan

Il punto della situazione sul mercato rossonero. Il Diavolo è pronto a cambiare il proprio volto in mediana: ecco cosa sta accadendo

Gli acquisti di Luka Modric e Adrien Rabiot hanno certamente cambiato il volto del centrocampo del Milan. Il reparto mediano è stato sicuramente uno dei più performanti, nonostante la stagione non proprio esaltante dell’acquisto più importante dell’ultima estate.

Ardon Jashari ha deluso le attese, finendo presto dietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. E’ stato lo stesso tecnico livornese, però, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Juventus, ad annunciare la sua permanenza. Il prossimo anno, dunque, il Diavolo ripartirà dall’ex Club Brugge, che avrà una grande occasione di mettersi in mostra nelle prossime partite.

Allegri, infatti, potrebbe decidere di affidarsi a lui per sostituire l’infortunato Luka Modric. Ci sarà ovviamente spazio anche per Samuele Ricci, destinato anche lui a rimanere. I due giovani, nonostante una stagione non proprio da protagonisti, sono la certezza per il futuro, insieme, ovviamente ad Adrien Rabiot.

Milan, dubbi su Modric: il punto sul centrocampo

I dubbi più grandi sono ovviamente legati al futuro di Luka Modric. Un futuro che non fa dormire sonni tranquilli a tutto il popolo rossonero. In questi giorni deciderà cosa fare da grande.

Tutti ci auguriamo di vederlo ancora con la maglia del Milan addosso. In attesa di capire dunque quale sarà la sua decisione, il Diavolo vuole chiudere per un colpo importante: per Leon Goretzka è pronto un contratto da tre anni a oltre cinque milioni di euro netti a stagione.

L’estate scorsa, inoltre, Massimiliano Allegri è pronto ad accogliere il giovane Comotto. La sua avventura in Liguria con lo Spezia è più che positiva e il tecnico livornese è intenzionato a provarlo nel corso dell’estate. Ci sarà anche il rientro di Yunus Musah, che però sarà solo di passaggio.

Ha le valigie in mano al pari di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Sia l’inglese che il francese possono, infatti, lasciare il Milan alla giusta offerta. Per l’ex Monaco serve una proposta di una trentina di milioni. Attenzione così alla pista turca, oltre a quella inglese. Per l’ex Chelsea, invece, può bastare la metà, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Il Diavolo sta pensando anche al rinnovo, ma al momento non ci sono certezze in merito.