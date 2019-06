MILAN NEWS – Manca ancora qualche passaggio, ma già oggi il Milan annuncerà l’ingaggio di Rade Krunic come nuovo rinforzo per il centrocampo rossonero.

Il bosniaco classe ’93 in forza all’Empoli nelle ultime stagioni ha svolto in mattinata le visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’, ottenendo anche l’idoneità sportiva. Ora è il momento delle firme: come riportato dai vari siti web, come Sky Sport, Krunic è arrivato da pochi minuti nella sede istituzionale di Casa Milan proprio per concludere l’affare e firmare con la sua nuova squadra.

Il 26enne, pupillo di Marco Giampaolo che lo ha già allenato qualche stagione fa proprio in Toscana, è giunto a via Aldo Rossi per la prima volta nel pomeriggio, dove apporrà la propria firma sul contratto quadriennale che lo legherà al Milan fino al giugno 2023. Un acquisto forse non esaltante dal punto di vista mediatico ma allo stesso tempo molto intelligente da parte della dirigenza milanista, che consegna a Giampaolo un centrocampista duttile, di qualità e che il tecnico già conosce. La certezza è che Krunic non sarà di certo l’unico rinforzo in mediana dell’estate milanista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

