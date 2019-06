Calciomercato Milan, offerta insufficiente per Veretout. Rossoneri su Praet.

Arrivano aggiornamenti sulle trattative che riguardano il Milan. Il giornalista Alfredo Pedullà nello speciale calciomercato di Sportitalia ha fornito alcune novità interessanti su Jordan Veretout e non solo.

Il Milan ha mandato un’offerta insufficiente alla Fiorentina, che partiva da una valutazione di 30 milioni di euro ma a 25 milioni accetta di chiudere l’operazione. A questo punto è la Roma che può mettere le mani sul centrocampista francese. Lunedì alle 13 ci sarà un incontro nella capitale e la società giallorossa intende investire 25 milioni su Veretout. Nell’affare dovrebbe entrare Rick Karsdorp, terzino che piace al club viola.

Calciomercato Milan, piace Praet. Veretout alla Roma?

La proposta del Milan è insufficiente anche per quanto riguarda il contratto dell’ex Aston Villa. La Roma offre 2,5 milioni netti annui più bonus legati alla qualificazione in Champions League. Pedullà ricorda che il Napoli da tempo ha un accordo con Veretout e vorrebbe dare Amadou Diawara ai giallorossi nell’operazione Kostas Manolas. Da capire cosa succederà adesso.

Il club rossonero è forte su Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria che piace molto a Marco Giampaolo. E’ un primo obiettivo del nuovo mister rossonero. Da settimane si parla dell’interesse del Milan per il belga ex Anderlecht. Vedremo se nei prossimi giorni si svilupperà qualcosa su questa pista. E se magari ci sarà un rilancio per Veretout prima di lunedì…

Redazione MilanLive.it

