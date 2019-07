Stefano Sensi è un nuovo giocatore dell’Inter. In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale dal club nerazzurro. Il centrocampista ex Sassuolo era stato vicino al Milan.

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Stefano Sensi. Il centrocampista arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore per diversi mesi era stato accostato al Milan.

Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione“.

Inter, ufficiale Sensi: le prime dichiarazioni

Nel corso del lungo comunicato, l’Inter ha ricordato alcune caratteristiche di Sensi: “Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte della sua vita in campo, o meglio, in mezzo al campo. Aveva 13 anni quando è partito da Urbino, la sua città, per trasferirsi a Rimini, nelle giovanili. Difficile, come sempre, per un ragazzo, lasciare casa. Ma c’è una caratteristica che ha accompagnato Stefano Sensi, da sempre: la perseveranza. Quella che gli ha permesso di farsi strada tra i grandi, di superare ostacolo dopo ostacolo per inseguire il suo sogno.

Il passaggio al Cesena, sempre nelle giovanili, poi la Lega Pro con il San Marino, dove a 18 anni gli fu affidata la fascia di capitano. 61 presenze e 10 gol, perché spesso veniva impiegato come trequartista. Una stagione in prima squadra a Cesena, poi il salto al Sassuolo, nel 2016. In tre stagioni 68 partite e 5 reti. Si è definito amante del gioco di squadra e dell’assumersi responsabilità: visione di gioco e intelligenza sono le sue doti che gli sono valse, in passato, il soprannome di ‘maestro’.

Sensi ha collezionato due presenze con la Nazionale, segnando un gol. Ora per lui inizia una nuova entusiasmante avventura con la maglia dell’Inter: a lui va l’in bocca al lupo da parte di tutti i tifosi nerazzurri. #WelcomeStefano!”.

Il giocatore ha anche rilasciato le sue primissime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sei ufficialmente nerazzurro? Si, sono felice di esserlo. Altre offerte? Contento della scelta che ho fatto. Cosa mi aspetto? Una grande stagione. Forza Inter”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

