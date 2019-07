Piatek cambia numero di maglia. L’attaccante polacco ha scelto di prendersi la nove, lasciata libera dall’addio di Higuaìn a gennaio. Ecco la foto che lo rivela.

In questo momenti è in corso un evento Puma per la presentazione delle nuove seconda e terza maglia. Già nelle scorse ore erano uscite le immagini in anticipo rispetto all’evento. Per l’occasione è stato “annunciato” anche il cambio di numero di Krzysztof Piatek.

Arrivato a gennaio, l’attaccante polacco non ha preso subito la nove lasciata libera da Gonzalo Higuaìn. Sia lui che il club hanno preferito aspettare. “Deve meritarsela“, disse Leonardo in occasione della sua conferenza stampa di presentazione.

E in effetti se l’è meritata con gol e prestazioni di un certo livello. Dal prossimo anno indosserà quindi la gloriosa 9 rossonera. A rivelarlo è stato il Milan con una Stories su Instagram. Un numero visto come una maledizione negli ultimi anni visto che tutti gli attaccanti hanno fallito. Persino il Pipita, arrivato come uno dei migliori centravanti al mondo.

Adesso è sulle spalle di Piatek che dovrà dimostrare di essersela meritata sul serio. Addio alla 19 con cui tanto bene ha fatto in questi sei mesi. Un cambio “coraggioso” per l’attaccante polacco, che non ha timore né della pressione e né di questa maledizione.

Speriamo che possa essere lui a rompere l’andamento negativo. L’ex Genoa è considerato un pilastro di questa squadra, anche con Marco Giampaolo. Anzi, con il nuovo mister c’è la possibilità che faccia ancora più gol visto che la fase offensiva è molto più curata rispetto a Gennaro Gattuso.

Redazione MilanLive.it

