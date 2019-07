Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, il Milan starebbe lavorando in maniera concreta per l’acquisto di Angel Correa dall’Atletico Madrid.

Ecco di seguito il virgolettato del noto giornalista: “Il prezzo fissato dall’Atletico è di 55 milioni. Come farà il Milan ad investire questa cifra così alta? Perché Jorge Mendes nel frattempo sta lavorando per due cessioni: André Silva al Monaco e Patrick Cutrone al Wolvereampton“.

Nelle prossime ore si capirà la fattibilità di questa tripla operazione. Un affare difficile per molti versi, ma evidentemente qualcosa sotto c’è. Sicuramente sarebbe un enorme peccato veder andar via Cutrone, un ragazzo che ha sempre dato tanto per la maglia rossonera. Più facile invece dire addio ad André Silva, una delle grandi delusioni di questi ultimi anni di calciomercato.

In ogni caso si capirà molto a breve. Il Milan sta cercando di fare un colpo importante da regalare alla piazza. E Angel Correa lo sarebbe, perché ha delle qualità straordinaria da seconda punta, profilo che ad oggi non c’è in rosa se non “inventando” Jesus Suso.

Le cifre sono altissime, ma le cessioni di André Silva e Cutrone darebbero al club le finanze per questo investimento. Vedremo se c’è un fondo di verità o meno a questa indiscrezione clamorosa lanciata da Gianluca Di Marzio questa sera.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it