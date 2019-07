Seri, centrocampista accostato anche al Milan, giocherà in Turchia. Oggi il club di Istanbul ha comunicato ufficialmente il suo arrivo dal Fulham.

Niente Milan e niente Italia per Jean Michael Seri. Il 28enne centrocampista ivoriano giocherà in Turchia nella Super Lig la prossima stagione stagione. Oggi il Galatasaray ha emesso il comunicato ufficiale del suo ingaggio.

Il giocatore si è trasferito dal Fulham al club di Istanbul con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Seri è atterrato questa mattina in Turchia, ha superato positivamente le visite mediche e poi ha firmato il contratto. Un rinforzo importante per la squadra allenata da Fatih Terim, vecchia conoscenza anche del Milan e leggenda in patria.

Il Galatasaray domani giocherà un’amichevole contro l’RB Lipsia a Innsbruck, anche Seri potrebbe trovare spazio. Il club di Istanbul ha vinto il campionato turco nell’ultima stagione e giocherà la fase a gironi della Champions League 2019/2020. In organico ci sono alcuni elementi che abbiamo visto in Serie A: Fernando Muslera con la Lazio e Yuto Nagatomo (Cesena e Inter). Vedremo se Seri tornerà ad esprimersi sugli ottimi livelli visti ai tempi del Nizza, che un anno fa lo vendette al Fulham per 30 milioni.

