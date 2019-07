News Milan: resa ufficiale la lista dei giocatori convocati da mister Giampaolo per la International Champions Cup 2019. Due match negli USA e uno in Galles.

Dopo l’amichevole di stamattina a Milanello contro il Novara, terminata 1-1, il Milan è pronto a prendere il volo per gli Stati Uniti. Domani la squadra partirà in direzione USA per disputare due partite della International Champions Cup 2019.

Il primo match si giocherà il 23 luglio a Kansas City contro il Bayern Monaco, mentre il secondo a Foxborough contro il Benfica il 28. L’ultimo è previsto in Galles, a Cardiff, il 3 agosto contro il Manchester United. E’ stata diramata lista dei giocatori convocati da Marco Giampaolo per la tournée.

C’è André Silva, che stamane non ha giocato contro il Novara e si è allenato a parte. Qualcuno pensava ci fossero ragioni legate al calciomercato dietro alla sua “esclusione”. Fuori Mattia Caldara, che prosegue a Milanello il lavoro di recupero. Lucas Paquetà (rientra il 30) e Franck Kessie (rientra a inizio agosto) sono in vacanza dopo i rispettivi impegni in Coppa America e Coppa D’Africa. Di seguito l’elenco.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Plizzari, Reina

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

CENTROCAMPISTI

Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Capanni, Krunić, Maldini, Mionic, Suso

ATTACCANTI

André Silva, Borini, Capone, Castillejo, Cutrone, Piątek

