Calciomercato Milan: la pista che porta José Angel Correa in rossonero è sempre apertissima ma attenzione alla concorrenza. Dalla Spagna riferiscono di un interesse del Valencia per l’argentino.

José Angel Correa è seguito con la massima attenzione dal Milan, che vorrebbe chiudere per l’attaccante argentino in breve tempo. Il giocatore ha già dato il proprio benestare al trasferimento, ma non è ancora stato raggiunto l’accordo economico tra i due club.

L’Atletico Madrid continua ad insistere sul pagamento dei 50-55 milioni di euro, bonus compresi. Mentre il Milan è intenzionato a spendere non più di 40-45 milioni. Nonostante la distanza economica, filtra ottimismo dalle ultime indiscrezioni, sul fatto che la trattativa si possa sbloccare in breve tempo. Intanto dalla Spagna emergono nuove indiscrezioni proprio su Correa. Pare infatti ci sia la concorrenza di un nuovo club.

Il Valencia su Correa

Secondo quanto riportano i colleghi spagnoli di “plazadeportiva.valenciaplaza.com“, il Valencia avrebbe chiesto informazioni all’Atletico Madrid su José Angel Correa.

Correa – scrive il portale spagnolo – rientra nel profilo dell’attaccante di movimento che piace allo staff tecnico del Valencia ed è anche rappresentato da Agustín Jiménez, agente-collaboratore di Jorge Mendes.

“Nonostante l’interesse del Milan – proseguono dalla Spagna -, l’operazione non è completamente chiusa in quanto il club italiano arriverebbe a malapena ad un’offerta di 35 milioni di euro quando la società madrilena ne chiede 50″.

Valencia: fuori Rodrigo, dentro Correa?

Il Valencia dunque si potrebbe inserire nell’affare Correa, e creare un problema al Milan che da tempo sta sondando il terreno con l’Atletico Madrid per strappare l’argentino ad un prezzo conveniente.

I rossoneri sono forti della volontà del giocatore di vestire rossonero, ed iniziare una nuova avventura agli ordini di mister Giampaolo.

Prima di fiondarsi su Correa però, il Valencia – ricordano sul portale spagnolo – dovranno prima cedere Rodrigo, 28enne attaccante brasiliano. Su di lui ci sono diversi club di Premier League (ma il mercato in Inghilterra chiuderà domani) e il Napoli.

Il Milan lavora da diverse settimane su Correa e non vuole lasciarselo sfuggire. Vedremo se questo presunto interesse del Valencia non smuova le acqua e porti il Milan ad accelerare e magari alzare l’offerta avanzata all’Atletico Madrid.