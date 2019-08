La Serie A 2019/2020 è ai nastri di partenza. Un’interessante ricerca ha pubblicato il numero dei tifosi delle 20 squadre del massimo campionato italiano.

Oggi inizia ufficialmente la Serie A 2019/2020. Come al solito saranno 20 le squadre ai nastri di partenza. I colleghi di StageUp-Ipsos hanno pubblicato una ricerca sul numero dei tifosi che segue e tifa per una delle squadre del massimo campionato italiano.

Il Milan è al terzo posto di questa speciale classifica, a pochissime unità dall’Inter. Sono 3 milioni 868 mila i tifosi rossoneri italiani. I dati – riferisce La Gazzetta dello Sport – sono stati rilevati lo scorso giugno e si riferiscono al target della popolazione italiana di età compresa tra 14 e 64 anni. Di seguito la classifica completa e dettagliata:

“Il Milan è arrivato allo zoccolo duro del tifo…”

Giovanni Palazzi, amministratore delegato di StageUp, spiega: “Milan e Inter soffrono strutturalmente un gap nei confronti della Juve. Sono bacini comparabili. In questo momento si ha l’impressione che il Milan sia arrivato a uno zoccolo duro del tifo, inoltre dal punto di vista della comunicazioni è cambiato tutto, con il passaggio da una proprietà patronale a un fondo speculativo. L’Inter invece, pur essendo lontani i fasti del triplete, sta cercando un’altra strada e il riscontro è pure sulle presenze a San Siro”.

Infine sulle tifoserie delle cosidette piccole: “Hanno sostanzialmente un forte radicamento territoriale, con una valenza nazionale per club come Fiorentina o Torino. È molto difficile che in Italia si possa allargare il bacino di interesse del campionato di Serie A, quindi per riuscire a conquistare nuovi tifosi devi sottrarli ad altre squadre. Impresa complicatissima”.