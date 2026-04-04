Allegri nuovo allenatore della Nazionale: l’annuncio in conferenza

Le parole di Allegri in conferenza stampa in merito alle indiscrezioni sulla sua candidatura da ct dell’Italia

Allegri nuovo commissario tecnico dell’Italia? Le indiscrezioni sono arrivate all’indomani dell’ennesimo fallimento degli azzurri che, per la terza volta di fila, non giocheranno il Mondiale. Gattuso si è dimesso nelle ultime ore, preceduto da Gabriele Gravina (che ha deciso di farlo solo dopo due giorni) e da Gianluigi Buffon. Al momento la panchina è vuota e dovrebbe essere affidata ad interim a Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Under 21.

La scelta del nuovo allenatore sarà affidata al prossimo presidente della FIGC, che oggi ancora non c’è. Si è parlato di Malagò e anche dell’ipotesi Paolo Maldini, ma per adesso sono solo voci e indiscrezioni. Da qui quindi è facile capire che le voci su Allegri e su Conte sono solo speculazioni giornalistiche e nulla di più. In merito però l’allenatore del Milan ha voluto ribadire la sua posizione in conferenza stampa.

“Per quanto riguarda il discorso Nazionale ho iniziato un lavoro con il Milan e bisogna restare concentrati sul nostro obiettivo, rientrare in Champions. Ripeto: non è un discorso di CT, ma degli organi di competenza che devono esaminare cosa c’è da fare fino al 2030“.

Allegri vuole quindi restare al Milan anche per i prossimi anni. Ha iniziato un progetto in questa stagione e sta raggiungendo l’obiettivo, che è tornare in Champions (ma con la prospettiva di poter ancora lottare per il titolo in caso di vittoria a Napoli). Nella prossima annata proverà a fare il meglio possibile in campionato e anche in Europa, magari dopo un mercato da protagonista con giocatori di livello.