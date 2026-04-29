Zirkzee al Milan, lo scambia fa impazzire i tifosi: Il Manchester United dice sì

Torna di attualità il nome dell’attaccante olandese, pronto a lasciare la Premier League in estate: ecco l’idea, è arrivato l’ok dei Red Devils

E’ caccia al bomber in Casa Milan. Nelle ultime ore è emerso nuovamente il nome di Joshua Zirkzee. Una vecchia idea, che riemerge sistematicamente, alla riapertura del calciomercato. L’olandese è stato ad un passo dal Diavolo, prima di accettare la proposta del Manchester United.

Era una volontà chiaramente da parte dei dirigenti rossoneri: Giorgio Furlani era pronto a versare nelle casse del Bologna, i soldi della clausola rescissoria. C’era l’accordo anche per quanto riguarda lo stipendio e la durata del contratto. L’affare però si è arenato sulle commissioni. Niente accordo con l’entourage di Zirkzee e addio Italia.

L’avventura in Premier League, però, non è mai davvero decollata. Le sue prestazioni non sono state all’altezza di quanto aveva mostrato con la maglia del Bologna. Si è spesso, così, scritto di un possibile ritorno in Serie A. Il suo nome, dunque, è stato accostato alla Juventus, all’Inter, oltre che al Napoli e alla Roma.

Milan, ecco Zirkzee: il Manchester United vuole Leao

E’ possibile un ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee? Visti i problemi avuti con l’agente, appare complicato, ma nel calcio tutto è davvero possibile.

Va sottolineato, però, che il Milan è a caccia di gol. Gol che Joshua Zirkzee ha faticato a garantire nella sua carriera. In stagione sono stati, fin qui, solamente due le reti, in circa 500 minuti. Lo scorso anno, con oltre 2200 minuti, si è fermato a sette. Non proprio un bomber, non proprio quello che forse serve al Milan.

Il Manchester United è ovviamente aperto alla cessione. La Gazzetta dello Sport stamani scrive della possibilità di vedere in rossonero l’olandese. Un affare che favorirebbe il passaggio ai Red Devils di Rafa Leao, obiettivo di mercato. Il portoghese può lasciare il Milan, ma servono 50 milioni di euro.

Occorre, dunque, trovare i giusti incastri affinché l’affare possa davvero decollare. Il numero dieci del Diavolo, poi, dovrà dare il via libera al trasferimento e non è detto che ciò accada. L’estate sarà davvero calda e tra i protagonisti rischia di esserci Rafa Leao, che mai come questa volta può dire addio al Milan.