Sorpasso Juventus per Lewandowski: Milan di sasso, il polacco vicino ai bianconeri

Non è di certo un mistero l’interesse da parte del Milan nei confronti di Robert Lewandowski con il classe 1988 che è pronto a salutare il Barcellona a costo zero in vista della prossima stagione.
L’ex attaccante del Bayern Monaco piace molto anche alla Juventus con i bianconeri che, secondo quanto affermato da TuttoSport, sarebbero fortemente interessati al cartellino della punta. La Juventus, al pari del Milan, è pronta a rivoluzionare il proprio reparto avanzato per il prossimo campionato con Lewandowski che viene considerato un punto fondamentale per la squadra del futuro da Luciano Spalletti.
I bianconeri avrebbero avuto di recente dei contatti con l’entourage del polacco, pronto ad una nuova avventura in Europa dopo quella con la maglia del Barcellona.
Il Milan continua a essere alla finestra anche se, al momento, in cima alla lista di Igli Tare sembrano esserci altri nomi. In queste ore si sta lavorando molto su Sorloth dell’Atletico Madrid con il norvegese che potrebbe arrivare in rossonero per una somma attorno ai 20 milioni di euro. Un altro profilo che piace molto è quello di Dusan Vlahovic con il serbo che resta il preferito di Massimiliano Allegri che sogna il suo arrivo a costo zero a Milanello.