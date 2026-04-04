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Una voglia infinita, arriva la firma: “Amo il Milan e Milano”

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Il futuro appare sempre più chiaro. Il calciatore non ha dubbi e le sue dichiarazioni sono davvero inequivocabili: ecco cosa ha detto

Furlani sorride
Una voglia infinita, arriva la firma: “Amo il Milan e Milano” (Ansa) – MilanLive.it

In queste ore sono arrivate le dichiarazioni d’amore di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è pronto a ripartire dopo l’operazione alla caviglia. Vuole prendersi il Milan e convincere tutti. La missione è complicata ma non impossibile. L’ex Feyenoord avrà così otto partite per dimostrare il suo valore.

Oggi Gimenez non pensa proprio all’addio. Non è nella sua testa, nonostante le tantissime voci che lo vogliono già lontano dal Diavolo: “Metterò sempre il Milan davanti tutto e penso di sapere cosa posso dare, mi fido molto di me stesso come giocatore e sento di non averlo ancora dimostrato. Ringrazio ancora Dio per avere questa nuova opportunità”.

“Nel momento in cui il Milan mi ha notato avevo solo un’idea in testa: diventare il goleador del Milan. È ancora nella mia mente e nei miei pensieri – afferma ai microfoni di DAZN -. So che l’unica cosa che deve fare un attaccante è fare gol e la gente sarà felice. Quello che posso dire è che lascerò il cuore in campo e i gol arriveranno”.

Non solo Gimenez: tutti vogliono il Milan

Parole e promesse chiare da parte di Santiago Gimenez, che non pensa di separarsi dal Milan. Parole con le quali, chiaramente, dovrà fare i conti anche la dirigenza. Ma il centravanti non è l’unico che vuole il rossonero.

Tare a Milanello
Non solo Gimenez: tutti vogliono il Milan (Ansa) – MilanLive.it

C’è un giocatore dei rossoneri, che ha un contratto in scadenza nel 2027. Senza un rinnovo, ovviamente, farebbe le valigie in estate. Ma c’è voglia di Milan: “Ho un contratto sino a fine 2027, credo che in estate ne parleremo con la società. Io amo il Milan e Milano, ora comunque sono concentrato sul finale di stagione”. E’ questo il messaggio mandato alla società da Ruben Loftus-Cheek.

A breve, dunque, le parti ne parleranno. Il prolungamento del contratto è una strada percorribile: l’inglese è particolarmente stimato in Via Aldo Rossi, ma il Diavolo sperava in una crescita che non è ancora arrivata. Il rinnovo però è l’ipotesi più accreditata. Un rinnovo che non escluderebbe totalmente una cessione qualora arrivasse una proposta da una ventina di milioni di euro.