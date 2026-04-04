Allegri e Modric, insieme per vincere: il Milan non ha alternative

Il club rossonero è chiamato a guardare al futuro, ripartendo dalle certezze e da chi è abituato a vincere: il punto della situazione

La testa dei calciatori e del suo allenatore è chiaramente a questo finale di stagione. Lunedì si gioca una partita importantissima che ci dirà se il Milan potrà ancora coltivare il sogno Scudetto. Una speranza che ovviamente passa prima dalla gara di San Siro tra l’Inter di Cristian Chivu e la Roma di Gian Piero Gasperini.

Con una Champions League sempre più vicina – manca davvero solo la matematica – si può programmare il futuro con maggiore serenità. Un futuro in cui il Milan sarà chiamato a vincere. L’obiettivo non potrà più essere solo la qualificazione alla competizione europea più importante, ma alzare in cielo i trofei. Serve dunque una squadra ambiziosa, guidata da un tecnico desideroso di tornare al successo.

Ripartire da Massimiliano Allegri, dunque, è un obbligo. Le voci sulla Nazionale rimarranno tali se dalle parole si passerà ai fatti: il tecnico livornese è stato ascoltato nel corso di un summit di qualche giorno fa con Giorgio Furlani e Igli Tare. Le richieste sono chiare e la dirigenza si sta muovendo verso questa direzione.

Milan, i vincenti per tornare a trionfare

I giovani forti vanno benissimo, ma per vincere servono nuovi Adrien Rabiot e Luka Modric. Non è un caso che nell’ultimo periodo gli sforzi si stanno concentrando su Leon Goretzka, che rappresenta il profilo perfetto. Un Milan che vuole vincere deve dunque ripartire da Massimiliano Allegri e dai giocatori che sanno cosa significa vincere.

Il francese deve essere al centro del progetto magari un rinnovo di contratto, ma c’è tempo per discuterne, avendo un accordo fino al 30 giugno 2028. La priorità è ovviamente rappresentata da Luka Modric, che non ha ancora deciso. Anche il croato vuole vincere per chiudere al meglio una carriera ricca di successi: il Milan deve dargli questa possibilità concretamente. Una sua permanenza, insieme a quella di Allegri, sarebbe la miglior garanzia per i tifosi: insieme per vincere