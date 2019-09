Milan, ora i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura. Possibile incontro già a settembre per il portierone rossonero: c’è la volontà di proseguire insieme, ma il nodo è l’ingaggio

Chiuso il capitolo mercato, ora bisognerà aprire quello riguardante i rinnovi. Perché il Milan – riferisce Tuttosport oggi in edicola – dovrà risolvere due situazioni: quella più urgente e delicata di Gianluigi Donnarumma, e l’altra meno impellente ma comunque importante di Giacomo Bonaventura.

Per il portiere, in scadenza nel 2021, bisognerà quindi sedersi quanto prima a un tavolo con Mino Raiola, in quanto la società non può rischiare di arrivare al termine dell’attuale annata a un solo anno dal termine del contratto.

Ma ovviamente la pratica non sarà delle più semplici. I rapporti tra l’attuale dirigenza del Milan e l’agente sono senz’altro migliori rispetto a quelli che il manager (non) teneva con il vecchio management dell’era cinese, ma la posta in palio è comunque alta.

Milan, rinnovo Donnarumma: problema ingaggio

E come evidenzia il quotidiano, sarà soprattutto l’ingaggio il principale nodo della questione rinnovo. Perché sulla volontà del Milan di trattenere Donnarumma, non ci sono dubbi. Così come sulla ferma voglia di Gigio di restare in rossonero. Ma il problema sarà appunto trovare un’intesa sullo stipendio del giocatore, in quanto Elliott pretende di abbassare il monte ingaggi e gli attuali 6 milioni l’anno di Donnarumma rappresentano un picco che la proprietà vorrebbe limare.

Ma difficilmente Raiola sarà d’accordo. Anzi: è probabile che chieda un aumento per il suo assistito. Ciò che può sicuramente aiutare è la stima e la fiducia che il procuratore nutre nei confronti del fondo statunitense, ma non sarà comunque una partita semplice.

Il primo appuntamento potrebbe arrivare già a settembre, e nel frattempo si parlerà anche di Bonaventura il cui contratto è in scadenza nel 2020. Per Donnarumma – chiude Ts – occhio al ritorno del PSG, il quale, con l’arrivo di Navas, ha solo tamponato e non risolto l’emergenza attuale. Ma tra un anno, soprattutto se la situazione contrattuale dovesse essere precaria, Leonardo potrebbe seriamente tornare alla carica per il classe 99.

