Milan, idea sudamericana per la panchina: lo vuole Moncada

Sportmediaset fornisce un ultimo aggiornamento sulla panchina rossonera: sembra che Moncada stia spingendo per un tecnico straniero.

Difficile dire chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Circolano tanti nomi e non è ancora chiaro chi sarà il successore di Stefano Pioli. A un certo punto sembrava fatta o quasi per Julen Lopetegui, però non dovrebbe essere lui a guidare la squadra nella prossima stagione.

Negli ultimissimi giorni sembrano i portoghesi Paulo Fonseca e Sergio Conceicao i due principali candidati. Il primo ha già allenato in Serie A, tra il 2019 e il 2021 ha guidato la Roma. Dal 2022 ha preso le redini del Lille e sta facendo molto bene. Ha un contratto che scade a fine giugno e può arrivare senza alcun ostacolo. Non è un nome che scalda i tifosi, ma non va sottovalutato.

Il suo connazionale conosce l’Italia per averci giocato da calciatore con Lazio, Parma e Inter. Dal 2017 allena il Porto e lunedì incontrerà il nuovo presidente André Villas Boas per stabilire se rimarrà, dando seguito al rinnovo contrattuale firmato con l’ex numero 1 Pinto da Costa, oppure se ci sarà una separazione. Il suo profilo piace di più alla tifoseria.

Milan, tra Fonseca e Conceicao spunta un sudamericano

Anche se Fonseca e Conceicao appaiono come i favoriti, non bisogna escludere altre soluzioni. Tra i tifosi c’è ancora chi sogna Antonio Conte, mentre altri sperano in Thiago Motta, anche se quest’ultimo viene dato già in parola con la Juventus.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, sul tavolo c’è anche il nome di Marcelo Gallardo. È il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada a sostenere la sua candidatura. Il 48enne argentino oggi allena l’Al Ittihad in Arabia Saudita, dove è arrivato a novembre 2023 dopo un’esperienza vincente alla guida del River Plate: un campionato, 3 Coppa d’Argentina, 2 Supercoppa d’Argentina, una Copa Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 2 Copa Libertadores. Tre volte è stato allenatore sudamericano dell’anno. Prima di trionfare con i Millonarios, aveva vinto un campionato in Uruguay con il Nacional de Montevideo.

In Europa ha lavorato solo da calciatore (Monaco e PSG) e quindi sarebbe una scommessa affidargli la panchina del Milan. Gallardo era stato accostato al club prima della firma con l’Al Ittihad, quando Pioli era già stato messo in discussione nell’ambiente rossonero. Difficile dire quante chance abbia di approdare a Milano, lo scopriremo presto.