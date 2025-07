Colpo di scena Camarda, che annuncio: ribaltone totale

Rivelazione a sorpresa, bomba inattesa riguardo al futuro di Francesco Camarda: ribaltone improvviso in casa Milan

Un nuovo anno è iniziato in casa Milan, che coincide in piena regola con una nuova profonda rivoluzione. L’annata appena trascorsa, d’altronde, ha deluso su ogni fronte: serviva un cambiamento forte. Quel cambiamento ha due nomi: Massimiliano Allegri e Igli Tare.

Il tecnico di Livorno è considerato l’arma in più, l’uomo della provvidenza per sperare di riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano. Ora non si può più sbagliare. Lo sa bene Allegri, lo sa altrettanto bene Igli Tare, chiamato a costruire una rosa quantomeno competitiva. Il direttore sportivo ha già portato a casa un gioiello assoluto come Samuele Ricci anche se, rispetto alle entrate, sono state fino ad ora soprattutto le uscite a monopolizzare l’estate del Milan. Tijjani Reijnders, finito al Manchester City per 70 milioni (bonus compresi) ma non solo.

Nelle ultime ore l’ufficialità dell’addio di Theo Hernandez, che ha firmato con l’Al-Hilal dopo aver fornito una delle stagioni più deludenti della sua carriera. Un cambiamento inevitabile che sembra poter toccare anche altre zone del campo. Malick Thiaw è stato a lungo vicino al Como ma pare che il nazionale tedesco si sia allontanato dall’idea di approdare alla corte di Fabregas.

Uno degli addii più discussi, però, è stato nelle scorse ore quello di Francesco Camarda. Ad avere la meglio per la firma del bomber classe 2008 è stato il Lecce di Eusebio Di Francesco che potrà goderselo in una stagione nella quale il gioiello rossonero potrà giocare, evidentemente, con maggiore continuità tra i grandi.

Milan-Camarda, cambia tutto: l’annuncio del grande ex

Prestito con diritto di riscatto in favore della società pugliese e controriscatto, se lo vorrà, per il Milan. Questo il dettaglio fondamentale in una trattativa nata e sviluppatasi in poco tempo. Il Milan, su Camarda, ha le idee chiare ma non ha convinto proprio tutti.

Il grande ex Demetrio Albertini è intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ per analizzare proprio l’affare, risultando decisamente scettico riguardo alla decisione presa dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. “All’estero ai giovani talenti viene data fiducia. Io lo avrei tenuto e fatto giocare. Il Barcellona ha fatto scuola con l’utilizzo di Xavi, Iniesta e Yamal. E tanti altri”. L’ex giocatore rossonero, dunque, non ha avuto il minimo dubbio a riguardo.

Tra Milan Futuro, campionato e Coppa Italia l’anno scorso ha segnato 7 reti e firmato 2 assist con 21 presenze totali. Ma anche 14 in prima squadra, con 10 in Serie A e 4 in Champions League diventando il più giovane italiano a esordire nella competizione.