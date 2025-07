Ufficiale, al Milan fino al 30 giugno 2027

La notizia era nell’aria ormai da tempo, ora è anche ufficiale: si va avanti insieme per due stagioni. Contratto fino al 30 giugno 2027

In una mattinata surreale, in cui abbiamo assistito alla decisione di Archie Brown di volare in Turchia per sposare il progetto del Fenerbahce di Jose Mourinho, il Milan ha comunicato la firma dell’italiano per due stagioni.

Una firma attesa da giorni, che adesso il club ha ufficializzato, attraverso una nota apparsa sul sito: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Massimo Oddo che rimarrà legato al Club fino al 30 giugno 2027.

Tornato in rossonero nelle vesti di allenatore di Milan Futuro nel febbraio del 2025, Oddo continuerà a seguire i giovani talenti anche nelle prossime due stagioni. Il lavoro intrapreso nei mesi in cui è stato in carica, ha spinto il Club a dare piena fiducia a Massimo, nella convinzione che, sotto la sua guida tecnica, proseguirà quel percorso di valorizzazione e crescita dei calciatori provenienti dal vivaio, con l’obiettivo di renderli pronti anche per la Prima Squadra. Confermati anche il vice allenatore Marcello Donatelli, i collaboratori tecnici Mauro Tassotti e Valerio Brandi”.

Milan Futuro, si riparte da Massimo Oddo: in Serie D?

Come era stato annunciato ormai da qualche settimana, il Milan Futuro ripartirà da Massimo Oddo. Nel suo staff ci sarà ancora Mauro Tassotti, oltre che Valerio Brandi. Il secondo dell’ex terzino sarà, invece, Marcello Donatelli. Tutti confermati per un nuovo progetto che ripartirà dalla Serie D, dopo una retrocessione davvero amara,. Una retrocessione di cui Oddo ha poche colpe.

Il 14 luglio, giorno del raduno del Milan Futuro, ci sarà dunque lui alla guida della squadra. Per quanto riguarda i calciatori che ne faranno parte bisognerà attendere ancora un po’. Al momento il team rossonero è chiamato a preparare il campionato dilettantistico, ma una piccola speranza di essere ripescati in Serie C c’è ancora.

Servirebbe l’esclusione di due squadre affinché il Diavolo ritrovi la categoria. Occorrerà dunque monitorare con attenzione la situazione che potrebbe avere degli sviluppi ad agosto. In caso contrario la Serie C sarebbe solo rimandata: l’intenzione è quella, infatti, di riprovarci la prossima stagione. Dietro la scrivania, nel Milan Futuro, resta al suo posto Kirovski nonostante le tantissime voci, che lo volevano fuori, ma lavorerà al progetto, ovviamente, anche Igli Tare.