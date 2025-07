Doppia contropartita sul tavolo: il Milan vuole il grande colpo con lo scambio

Il Milan è già ripartito per preparare al meglio la prossima stagione con Igli Tare che sta lavorando costantemente per cercare di portare in rossonero i rinforzi adatti alla rosa di Massimiliano Allegri.

L’assenza dalle prossime coppe europee porterà il club meneghino a sfoltire l’organico per permettere al tecnico livornese di lavorare con un numero ristretto di calciatori.

Proprio la necessità di diminuire il numero di giocatori presenti in rosa porterà il Milan a provare a chiudere diverse trattative con l’inserimento negli affari di quei calciatori che non sembrano rientrare nei piani della società. In queste ore i rossoneri stanno valutando la possibilità di portare a casa un’espressa richiesta di Allegri per la propria difesa andando a mettere sul piatto due calciatori che sembrano essere in procinto di salutare Milanello.

Doppio addio in casa Milan, saranno inseriti nella trattativa per il colpo

La volontà del Milan è quella di provare ad inserire Mattia Liberali e Lorenzo Colombo nella trattativa con il Parma per Giovanni Leoni, giovane difensore che fa gola a tutte le big del nostro campionato, intenzionate a fare un tentativo con i ducali per il centrale.

Classe 2006, Giovanni Leoni ha impressionato nella seconda parte della stagione appena conclusa conquistando il posto da titolare nel Parma ed attirando le attenzioni della nazionale italiana. Il centrale è uno degli obiettivi di Massimiliano Allegri per sistemare la difesa della prossima stagione anche se prima sarà necessario cedere uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori per fare cassa e liberare un posto nel pacchetto arretrato.

Sul giocatore ci sono anche Juventus e Inter con i nerazzurri che puntano molto sulla presenza in panchina di Cristian Chivu, tecnico che lo ha avuto a disposizione durante la seconda parte del campionato appena concluso. Il Milan spera di convincere i ducali ad abbassare la richiesta da circa 35 milioni di euro andando ad inserire nell’affare i cartellini di Liberali e Colombo, pronti a salutare a titolo definitivo il Milan.

Il giovane centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è da tempo nel mirino del Parma, mentre il centravanti è tornato dall’esperienza all’Empoli conclusasi con la retrocessione della squadra. Saltato quindi il riscatto da parte dei toscani per 7 milioni di euro, ora la società dovrà trovargli una nuova sistemazione. Il Milan valuta i cartellini un totale di circa 12 milioni di euro con la speranza di poter abbassare sensibilmente la richiesta del Parma per il proprio gioiello.